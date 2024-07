Dato che il cancro della mammella è comune, i medici eseguono degli esami per il cancro della mammella in donne che non presentano sintomi. Si tratta dei test di screening.

Tutte le donne devono sottoporsi a screening del cancro della mammella. Per la maggior parte, si inizia a 40 o 50 anni. I test di screening vengono effettuati ogni 2 anni fino a circa 75 anni.

I test di screening del cancro della mammella includono:

Una mammografia è una radiografia speciale delle mammelle, usata dai medici per rilevare macchie anomale all’interno delle mammelle. Funziona come segue:

Tolti vestiti e reggiseno, si indossa un accappatoio aperto sul davanti

Un tecnico posiziona la mammella sopra una lastra per radiografia

Una copertura di plastica preme sulla mammella appiattendola per quanto possibile

Il tecnico registra le radiografie della mammella da sopra

Può ruotare la lastra per radiografia e la copertura di plastica per ottenere una proiezione laterale della mammella

Le mammografie sono uno dei metodi migliori per individuare il cancro della mammella precocemente. Non tutte le macchie individuate sono cancro della mammella. Sono necessari anche altri esami per determinare se una macchia anomala sia un tumore. Discutere con il medico quando iniziare le mammografie, in base all’età e alla salute.

L’esame della mammella rientra nell’esame obiettivo normale. Prevede l’esame manuale delle mammelle da parte del medico per rilevare noduli. Il medico controlla inoltre la presenza di linfonodi ingrossati nelle ascelle e sopra la clavicola.

Può essere effettuata una RMI in presenza di alto rischio di cancro della mammella. Una RMI è un esame diagnostico che usa un forte campo magnetico per creare un’immagine dettagliata dell’interno del corpo.