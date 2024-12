Il diaframma è una cupoletta di gomma inserita in vagina sopra la cervice per impedire l’ingresso dello sperma. La cervice è la parte inferiore dell’utero. Il diaframma viene prescritto dal medico, che si assicura sia della misura giusta e che insegnerà come usarlo. Sia la donna sia il partner non dovrebbero essere in grado di avvertire il diaframma una volta inserito.

Il diaframma impedisce la gravidanza, ma non protegge dalle IST.

Per usare un diaframma:

Riempire il cappuccio di crema o gel spermicida

Inserire il diaframma prima di iniziare il rapporto sessuale

Tenere il diaframma inserito per 6-8 ore dopo il rapporto sessuale (ma non indossarlo per più di 24 ore)

In caso di un secondo rapporto sessuale con il diaframma inserito, aggiungere prima dell’altro spermicida in vagina

Il diaframma può essere lavato e riutilizzato. Controllare il diaframma regolarmente per la presenza di lacerazioni. Può dover essere necessario cambiare misura nei seguenti casi: