La radioterapia è un trattamento antitumorale che utilizza fasci di radiazioni per distruggere le cellule tumorali e ridurre le dimensioni dei tumori.

Le radiazioni vengono utilizzate per trattare molti tipi di tumori, tra cui quelli della testa, del collo, del cervello e della mammella

L’irradiazione può non distruggere tutte le cellule tumorali e distruggere alcune cellule normali, quest’ultimo effetto può determinare alcuni effetti collaterali

I medici possono trattare i tumori con la radioterapia e un altro tipo di trattamento antitumorale, quale la chemioterapia

La radioterapia può aumentare la probabilità di sviluppare altri tumori in futuro

La radioterapia uccide tutti i tipi di cellule dell’organismo, non solo quelle tumorali. L’irradiazione deve essere orientata molto accuratamente, in modo che colpisca prevalentemente il tumore e non i tessuti sani.