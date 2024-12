La chemioterapia è un trattamento con farmaci che distruggono le cellule tumorali. La chemioterapia agisce bloccando la replicazione cellulare. Tuttavia, dato che tutte le cellule presenti nell’organismo si replicano, i farmaci chemioterapici distruggono anche alcune cellule normali e causano effetti collaterali. Non tutti i farmaci per il trattamento dei tumori sono considerati chemioterapici, ad esempio, quelli per l’immunoterapia sono diversi.

La chemioterapia non è efficace su tutti i tumori

Esistono molti farmaci chemioterapici diversi, quello che viene somministrato dipende dal tipo specifico di tumore

La maggior parte dei farmaci chemioterapici vengono somministrati per via endovenosa (e.v.)

Farmaci chemioterapici diversi possono venire somministrati contemporaneamente, oppure la chemioterapia può essere combinata con un altro tipo di trattamento antitumorale, quale un intervento chirurgico o la radioterapia

Al fine di attenuare gli effetti collaterali della chemioterapia, i medici potrebbero somministrare altri tipi di medicinali

Talvolta, dopo che un farmaco chemioterapico è stato somministrato per qualche tempo, le cellule tumorali divengono resistenti e la chemioterapia non le distrugge più. In tal caso, il medico può provare un farmaco differente.