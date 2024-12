La chirurgia dei tumori consiste nell’intervento dei medici per rimuovere i tumori maligni. Di norma, l’intervento chirurgico viene eseguito solo quando:

Il tumore non si è diffuso (metastatizzato) in alcuna altra sede

L’organismo è abbastanza forte da affrontare l’intervento

Se il tumore non si è diffuso altrove, l’intervento chirurgico può essere risolutivo. Quando si è diffuso, la rimozione del tumore originale non è d’aiuto per la cura. il tumore rimanente continuerà a crescere e diffondersi. Prima dell’intervento chirurgico, i medici eseguono esami per verificare se il tumore si è diffuso. Vengono eseguiti esami come una TC (tomografia computerizzata) o una RMI (risonanza magnetica per immagini), o altri test.

Tuttavia, tali esami non consentono di individuare frazioni tumorali microscopiche, quindi, durante l’intervento chirurgico vengono frequentemente rimossi anche i linfonodi prossimi al tumore. I linfonodi sono minuscoli organi a forma di fagiolo che fanno parte delle difese immunitarie dell’organismo. Spesso la diffusione iniziale dei tumori si verifica proprio nei linfonodi vicini. Il laboratorio analizzerà i linfonodi per verificare se il tumore ha iniziato a diffondersi.

La rimozione dei linfonodi invasi dal tumore (linfonodi che sono “positivi”) non è d’aiuto per la cura

Quando i linfonodi rimossi dal medico sono positivi, quasi sempre il tumore si è diffuso anche altrove

Una volta accertata la positività dei linfonodi, i medici possono prescrivere altri trattamenti, quali la chemioterapia o la radioterapia.