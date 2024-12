Come viene diagnosticato un tumore del pene?

Come viene diagnosticato un tumore del pene?

Il medico esegue una visita e:

Una biopsia (prelievo di un campione di tessuto da osservare al microscopio)

Se il soggetto ha un tumore del pene, il medico può eseguire altri esami, come TC (tomografia computerizzata) e RMI (risonanza magnetica per immagini), per vedere se il tumore si è diffuso.