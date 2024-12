Un respiratore automatico può fornire aria ai polmoni in due modi principali:

attraverso una cannula inserita nella trachea (definita ventilazione invasiva, perché la cannula “invade” il corpo)

attraverso una maschera facciale aderente (definita ventilazione non invasiva)

La ventilazione invasiva si utilizza nei pazienti che necessitano di maggiore assistenza respiratoria. I medici possono inserire la cannula nella trachea attraverso:

la bocca (più comune)

il naso

una piccola incisione nella parte anteriore del collo (definita tracheotomia)

La tracheotomia viene eseguita quando è necessario che il paziente resti collegato al respiratore automatico per più di qualche giorno. La cannula tracheostomica viene inserita nella trachea al di sotto della laringe. In tal modo, si evita un’eventuale pressione della cannula sulle corde vocali, che potrebbe danneggiarle.

La presenza della cannula nel naso o nella gola è fastidiosa, quindi vengono somministrati farmaci per via endovenosa in modo da mantenere il paziente rilassato e a proprio agio.

La ventilazione non invasiva si utilizza nei pazienti vigili con respirazione spontanea adeguata che necessitano di una certa assistenza. Nei pazienti in stato di incoscienza o molto debilitati la ventilazione non invasiva non funziona, in quanto la lingua si ripiega verso la gola e l’aria proveniente dalla maschera non riesce a passare.

Sia nella ventilazione invasiva sia in quella non invasiva, il respiratore automatico viene impostato in modo da fornire una quantità di ossigeno e una frequenza respiratoria adeguate. Il respiratore automatico è in grado di rilevare se il paziente presenta respirazione spontanea ed opera un adeguamento al fine di assisterla.