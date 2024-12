Possono essere prescritti dei farmaci per:

Migliorare la forza muscolare

Rallentare il sistema immunitario in modo che non attacchi più di tanto i recettori muscolari

I farmaci per migliorare la forza agiscono come le sostanze chimiche utilizzate dai nervi per inviare segnali ai muscoli. Tuttavia, l’azione di questi farmaci dura solo poche ore. Inoltre, i farmaci non fermano la malattia, ma aiutano solo a migliorare i sintomi. Il medico regola la dose in base a come si sente il soggetto. Tuttavia, assumere dosi eccessive di farmaci può indebolire ulteriormente il soggetto. Pertanto, a volte è difficile per il medico stabilire se la malattia sia peggiorata e se sia necessario aumentare il farmaco oppure se il soggetto manifesta degli effetti collaterali e sia necessario diminuire il dosaggio.

I trattamenti che rallentano il sistema immunitario comprendono:

Farmaci come i corticosteroidi, che indeboliscono il sistema immunitario

Immunoglobuline (farmaci che contengono alcuni utili anticorpi)

Plasmaferesi (un processo di filtrazione del sangue volto a eliminare gli anticorpi che attaccano i recettori muscolari)

Se il soggetto ha un tumore nel timo, si procede all’asportazione della ghiandola. Questo spesso migliora la miastenia. L’asportazione del timo a volte aiuta anche se non è presente alcun tumore.