Non esiste alcuna cura per la SLA né per altre malattie dei neuroni motori.

Il medico tratta i sintomi con:

Fisioterapia per mantenere flessibili le articolazioni e rallentare il deperimento muscolare

Terapia occupazionale per prevenire il soffocamento durante pasti, o un sondino per alimentazione nello stomaco se il soggetto non è più in grado di deglutire

Farmaci contro gli spasmi o i crampi muscolari

Farmaci di supporto per le reazioni emotive o la depressione

Farmaci contro la salivazione

Antidolorifici

Un respiratore artificiale (ventilatore meccanico) se il soggetto è troppo debole per respirare autonomamente

Anche con il ricorso a sonde per l’alimentazione e respiratori, circa la metà dei soggetti affetti da SLA muore entro circa 3 anni. Tuttavia, alcuni soggetti sopravvivono per oltre 10 anni e molto raramente per 30 anni o più.

Se si è affetti da SLA o da un’altra grave malattia dei neuroni motori, è consigliabile stilare una dichiarazione anticipata di trattamento, ovvero un programma in cui si comunica ai propri cari e ai medici il tipo di cure mediche che si desidera ricevere nella fase terminale.