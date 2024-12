Come viene trattato il tumore del pancreas?

Se i medici ritengono che il tumore non si sia diffuso, possono eseguire:

un intervento chirurgico per asportare il pancreas e a volte parte dell’intestino tenue

Chemioterapia

Radioterapia

Se il tumore si è diffuso, il trattamento chirurgico non è utile. Se il tumore si è diffuso solo ai tessuti adiacenti, i medici possono somministrare chemioterapia e radioterapia. Se il tumore si è diffuso ampiamente, i medici trattano i sintomi, per cercare ridurre il disagio per il paziente. Il trattamento dei sintomi comprende: