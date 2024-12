La celiachia è una malattia autoimmune. Il sistema immunitario è il sistema di difesa dell’organismo che aiuta a proteggere da malattie e infezioni. Nelle malattie autoimmuni il sistema immunitario attacca una parte del proprio organismo.

Nel caso della celiachia il sistema immunitario reagisce a una proteina chiamata glutine, presente in alcuni cereali

La reazione immunitaria produce anticorpi che danneggiano la mucosa dell’intestino tenue

I danni alla mucosa dell’intestino impediscono l’assorbimento delle sostanze nutrienti presenti negli alimenti

Il grasso non assorbito rende le feci oleose

Altre sostanze nutritive non assorbite causano gas e diarrea

Il glutine è una proteina presente nel grano e in qualsiasi prodotto ottenuto dalla farina di frumento. Ciò significa che il glutine è presente nel pane, nella pasta e in molti prodotti da forno. Il glutine è presente anche in piccola quantità nell’orzo e nella segale. Altri cereali, come l’avena, sono privi di glutine. Verdure o frutta non contengono glutine.

La celiachia è ereditaria. Si eredita una tendenza a svilupparla. Tuttavia, solo alcuni soggetti in una famiglia presentano la malattia.