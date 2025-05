L’intestino tenue è la sede in cui avviene l’assorbimento dei nutrienti. In esso vivono batteri “buoni”, Iperproliferazione batterica significa che i batteri buoni nell’intestino tenue aumentano eccessivamente. I batteri in eccesso impediscono di assorbire tutte le sostanze nutritive presenti nel cibo. Il mancato assorbimento delle sostanze nutritive è chiamato malassorbimento.

L’eccesso di batteri nell’intestino impedisce di digerire correttamente il cibo

I batteri inoltre consumano le sostanze nutritive presenti nel cibo necessarie per una buona salute

Alcuni soggetti sono asintomatici, mentre altri lamentano diarrea, perdita di peso o sensazione di flatulenza e gonfiore

I medici possono eseguire un test del respiro, esaminare campioni di liquido prelevato dall’intestino tenue oppure effettuare radiografie del tratto GI

La sindrome da iperproliferazione batterica viene trattata con antibiotici e può venir consigliato di cambiare la propria alimentazione