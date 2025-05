Intolleranza al lattosio significa non tollerare il consumo di lattosio perché non si riesce a digerirlo. L’incapacità di digerire il lattosio si verifica quando l’intestino tenue non produce una quantità sufficiente dell’enzima lattasi, che digerisce il lattosio.

L’intolleranza al lattosio è molto comune

Il consumo di latte o di latticini può causare sintomi,

fra cui gonfiore e crampi allo stomaco, diarrea, flatulenza e nausea

Il trattamento include evitare i latticini o prendere una compressa di lattasi

L’allergia al latte vaccino non è uguale all’intolleranza al lattosio. I soggetti con allergia al latte vaccino sono in grado di digerire il latte correttamente, ma le proteine presenti nel latte vaccino scatenano una reazione allergica.