Il sistema immunitario combatte le infezioni e le malattie, producendo quella che viene definita risposta immunitaria. Il sistema immunitario deve:

Riconoscere qualcosa che non dovrebbe trovarsi all’interno del corpo

Segnalare alle cellule immunitarie di spostarsi nella sede del problema

Aggredire l’invasore ed eliminarlo dal corpo

Sapere quando smettere e porre fine all’aggressione

Per fare il suo lavoro, il sistema immunitario deve essere in grado di distinguere ciò che appartiene al corpo da ciò che non vi appartiene. In questo modo può sapere quali cose deve combattere e quali no.

Un antigene è qualcosa che non appartiene al corpo, e quindi provoca una risposta da parte del sistema immunitario. Gli antigeni possono essere sostanze chimiche che si trovano all’esterno o all’interno di germi o cellule tumorali. Gli antigeni possono esistere anche come sostanze indipendenti, ad esempio come molecole alimentari o pollini. Il sistema immunitario sa già come riconoscere alcuni antigeni, deve imparare a riconoscerne altri.