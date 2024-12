Il cuore è un muscolo che pompa sangue. Come tutti i muscoli, il cuore necessita di un costante apporto di sangue per funzionare. Il sangue pompato attraverso il cuore non alimenta il muscolo cardiaco, che viene invece irrorato dalle proprie arterie, chiamate arterie coronarie.

L’angina instabile insorge quando una delle arterie coronarie è temporaneamente ostruita da un trombo.

Se il trombo viene eliminato spontaneamente, i sintomi scompaiono. Se il trombo non viene eliminato rapidamente, si verifica un attacco cardiaco. In un attacco cardiaco il muscolo cardiaco interessato muore perché non riceve sufficiente sangue. Nell‘angina instabile il muscolo colpito non muore. Tuttavia, l’angina instabile è un segno premonitore di un attacco cardiaco.

I trombi in un’arteria coronaria di solito si verificano in presenza di aterosclerosi:

Comunemente nota come indurimento delle arterie

Si tratta di un lento accumulo di colesterolo e altro materiale grasso nelle arterie

L’accumulo è chiamato ateroma o placca

La placca può rompersi improvvisamente, formando un trombo che blocca l’arteria

Con l’angina instabile può essere interessato anche il ritmo cardiaco, che può diventare troppo rapido o troppo lento. Raramente, il cuore si ferma completamente (arresto cardiaco) e il soggetto muore.