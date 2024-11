Avere per lungo tempo un livello elevato di colesterolo LDL causa un indurimento delle arterie (aterosclerosi). Le arterie si ostruiscono per una miscela di colesterolo, grassi e altre sostanze. Il sangue ha difficoltà a scorrere nei vasi ostruiti. A volte in queste aree ostruite si formano coaguli di sangue e il flusso sanguigno viene completamente bloccato. Il blocco del flusso sanguigno al cuore provoca un attacco cardiaco. Il blocco del flusso sanguigno al cervello causa un ictus.

Vaso sanguigno normale e vaso sanguigno parzialmente ostruito Immagine

Avere un livello elevato di colesterolo HDL rende meno probabile la comparsa di aterosclerosi. Ecco perché l’HDL viene chiamato colesterolo buono.