L’arteriopatia periferica è rara nelle braccia. Di norma i sintomi interessano solo le gambe.

Se l’arteria si restringe nel tempo, sono presenti:

dolore, sensibilità, crampi o sensazione di stanchezza nella gamba durante la deambulazione che scompare con un breve riposo (claudicazione intermittente)

Successivamente, quando il restringimento diventa più grave, possono osservarsi:

Incapacità di coprire le stesse distanze di un tempo

Dolore anche a riposo

Piaghe sulle dita dei piedi o sui calcagni

Ferite cutanee che richiedono lungo tempo per guarire

Se i sintomi peggiorano improvvisamente, rivolgersi immediatamente a un medico.

Se l’arteria si blocca improvvisamente e completamente, il braccio o la gamba diventano:

È molto doloroso

Raffreddore

Intorpiditi

Pallidi

Andare immediatamente in ospedale. Un’ostruzione di grosse dimensioni può provocare gangrena (morte del tessuto causata da una mancanza di ossigeno). Se il sangue non arriva al braccio o alla gamba per troppo tempo, potrebbe essere necessaria l’amputazione (rimozione chirurgica) dell’arto.