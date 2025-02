L’angiografia è un esame medico che acquisisce immagini dei vasi sanguigni mediante radiografie. L’immagine acquisita prende il nome di angiogramma.

In genere, il medico ha bisogno delle immagini di solamente 1 o 2 vasi sanguigni di un’area problematica e non di tutti i vasi sanguigni di un soggetto. Per acquisire le immagini, il medico utilizza un ago per inserire un catetere (un tubicino flessibile) in un vaso sanguigno vicino all’area problematica. Quindi, inietta un liquido (detto mezzo di contrasto) attraverso il catetere. Il mezzo di contrasto compare alla radiografia (video o foto) e delinea l’interno dei vasi sanguigni. L’immagine mostra l’efficienza del flusso sanguigno e l’eventuale presenza di problemi nei vasi esaminati.