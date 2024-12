Il trattamento dell’apnea ostruttiva del sonno può essere eseguito con:

Un dispositivo CPAP per favorire la respirazione quando si dorme

Un apparecchio odontoiatrico per mantenere aperte le vie respiratorie durante il sonno

In certi casi, un intervento chirurgico alla parte posteriore della bocca per rimuovere e rimodellare i tessuti

L’innesto chirurgico di un dispositivo per mantenere aperte le vie respiratorie

Un dispositivo CPAP spinge aria nella gola attraverso una maschera. La pressione dell’aria impedisce l’occlusione della gola. Esistono tipi diversi di maschere. Alcune coprono la bocca e il naso, altre coprono solo il naso o vi si inseriscono (come i tappi nasali). La terapia con CPAP è molto efficace, tuttavia, molte persone non sono in grado di dormire bene a causa della maschera.

Dispositivo CPAP Immagine SCIENCE PHOTO LIBRARY

Gli apparecchi odontoiatrici sono dispositivi in materiale plastico da applicare sui denti durante la notte. Somigliano in qualche modo ai paradenti indossati dagli atleti in alcuni sport. Gli apparecchi odontoiatrici sono costruiti in modo da portare la mandibola in avanti, in una posizione che impedisce l’occlusione della gola. L’apparecchio odontoiatrico viene costruito sul modello dei denti del paziente, in modo che vi si adatti perfettamente.

I medici possono anche consigliare di adottare altre misure: