Quando possibile, il medico tratta la causa della disidratazione. Ad esempio, in caso di vomito o diarrea, prescriverà dei farmaci per arrestarli. Allo stesso tempo, farà in modo che l’acqua perduta dal corpo venga reintegrata.

In caso di disidratazione lieve:

Bere acqua può essere tutto ciò che occorre fare

Talvolta, in particolare per i bambini, si utilizza una miscela speciale di acqua, zucchero e minerali chiamata soluzione reidratante orale

Le bevande sportive non sono dannose, ma non sono il miglior liquido per trattare la disidratazione, perché contengono un’eccessiva quantità di zucchero e non hanno il giusto equilibrio di elettroliti.

In caso di disidratazione moderata o grave: