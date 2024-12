Per la dacriocistite acuta, antibiotici seguiti dall’intervento chirurgico

Per la dacriocistite cronica, intervento chirurgico

La dacriocistite acuta viene solitamente trattata con antibiotici assunti per via orale. Se è presente febbre o se l’infezione è grave, possono essere necessari antibiotici per via endovenosa. Può essere utile l’applicazione, più volte al giorno, di impacchi caldi nella sede interessata. Dopo la risoluzione dell’infezione acuta, il medico raccomanda un intervento chirurgico per bypassare l’ostruzione (dacriocistorinostomia [DCR]) per evitare recidive dell’infezione. La DCR è anche il trattamento principale per la dacriocistite cronica.

L’intervento chirurgico precoce può essere efficace e favorire la risoluzione più rapida dell’infezione.