Rimozione delle ciglia

Un oftalmologo può rimuovere le ciglia con una pinza. Se le ciglia ricrescono, possono essere usati altri metodi per rimuoverle, come l’elettrolisi (uso di calore e corrente elettrica per distruggere il follicolo pilifero) o la criochirurgia (uso di un freddo estremo per distruggere il follicolo pilifero).