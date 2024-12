La dacriostenosi congenita può essere dovuta a uno sviluppo inadeguato di una parte del dotto nasolacrimale. Molto spesso, l’estremità del dotto nasolacrimale è ostruita. Il risultato è uno stravaso del liquido lacrimale sulla guancia (epifora) o formazione persistente di croste. Possono essere interessati uno o entrambi gli occhi.

Il problema si rende spesso evidente a 3-12 settimane di vita. In genere, questa ostruzione si risolve entro i 6-9 mesi, spontaneamente, con lo sviluppo del sistema nasolacrimale. Finché il bambino non ha circa 1 anno, il medico spesso suggerisce ai genitori di massaggiare delicatamente il sacco lacrimale 4 o 5 volte al giorno per aiutare ad alleviare l’ostruzione.

Se l’ostruzione non viene rimossa entro l’anno di vita, è necessario l’intervento di un medico specializzato in orecchie, naso e gola (otorinolaringoiatra) o negli occhi (oftalmologo) per riaprire il dotto nasolacrimale con una piccola sonda inserita, in genere, attraverso l’apertura del dotto (punto lacrimale) sull’angolo interno della palpebra vicino al naso. Per questa procedura, di solito, il bambino viene sottoposto ad anestesia generale.