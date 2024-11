Esistono diverse cause per la neuropatia ottica compressiva, che variano da quelle che interessano direttamente l’orbita oculare (come i tumori orbitali) a quelle che hanno origine nel cervello (come i tumori ipofisari) e a quelle che sono causate da infiammazione (come lo pseudotumore orbitale) o altre malattie (come la malattia oculare tiroidea).