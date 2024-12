Farmaci per alleviare i sintomi

Per la mastocitosi sistemica aggressiva, altri farmaci, come l’interferone e il prednisone, o un intervento chirurgico, come la splenectomia

Un singolo mastocitoma può scomparire spontaneamente.

Il prurito causato dalla mastocitosi cutanea può essere trattato con gli antistaminici. Per i bambini non sono necessari altri trattamenti. Se gli adulti lamentano prurito ed eruzioni cutanee, è possibile applicare sulla pelle psoralene (un farmaco che rende la pelle maggiormente sensibile ai raggi ultravioletti) e poi luce ultravioletta oppure creme a base di corticosteroidi.

Non è possibile guarire dalla mastocitosi sistemica, ma i sintomi possono essere tenuti sotto controllo con i bloccanti dei recettori dell’istamina H1 e H2. (Entrambi questi bloccanti sono antistaminici, ma il termine antistaminici viene solitamente utilizzato solo per i bloccanti H1.) I bloccanti H1 possono alleviare il prurito. I bloccanti H2 riducono la produzione di acido nello stomaco e, quindi, alleviano i sintomi causati dalle ulcere peptiche e contribuiscono a guarirle. Il cromoglicato, uno stabilizzante dei mastociti, viene assunto per via orale e può alleviare i problemi digestivi e il dolore osseo. Il ketotifene, un bloccante H1 e stabilizzante dei mastociti, viene assunto per via orale e può essere efficace. L’aspirina può alleviare le vampate di calore, esacerbando però altri sintomi. Ai bambini non viene somministrata aspirina per scongiurare il rischio di sindrome di Reye.

Se la mastocitosi sistemica è aggressiva, possono essere utilizzati gli agenti chemioterapici midostaurina o avapritinib. L’iniezione di interferone alfa per via sottocutanea una volta a settimana può ridurre gli effetti della malattia sul midollo osseo. Si possono assumere corticosteroidi come il prednisone per via orale, ma solo per brevi periodi. Se assunti per via orale per più di 3-4 settimane, possono causare molti effetti collaterali, talvolta gravi.

In caso di grande accumulo di mastociti nella milza, questa deve essere rimossa.

Se insorge leucemia, possono essere utili agenti chemioterapici (come daunomicina, etoposide e mercaptopurina).

Le persone affette da mastocitosi sistemica dovrebbero sempre portare con sé un autoiniettore di adrenalina per il trattamento tempestivo di eventuali reazioni anafilattiche o anafilattoidi.