Malattia da reflusso gastroesofageo (GERD)

Inibitori della pompa protonica (PPI) o talvolta antagonisti dei recettori dell’istamina 2 (H2 bloccanti)

Dilatazione di aree ristrette

Fundoplicazione

Gli inibitori della pompa protonica, i più potenti farmaci utilizzati per ridurre la produzione di acido gastrico, di solito rappresentano il trattamento più efficace per il reflusso gastroesofageo nonché per l’esofagite e l’esofagite erosiva causate da quest’ultimo. Generalmente la guarigione richiede l’assunzione dei farmaci per un periodo compreso tra 4 e 12 settimane. Questi farmaci possono essere assunti a lungo termine ma, se ciò fosse necessario, il medico tenterà di usare una dose inferiore.

Gli antagonisti dei recettori dell’istamina-2 (H2 bloccanti) sono altri farmaci inibitori dell’acidità efficaci nei soggetti con sintomi di GERD lievi.

Gli inibitori dell’acidità potassio-competitivi sono un altro tipo di farmaci che blocca la secrezione di acido. Sono disponibili in alcuni Paesi, ma non negli Stati Uniti.

I farmaci che stimolano il movimento del contenuto attraverso esofago, stomaco e intestino (detti farmaci promotilità, come la metoclopramide) non sono efficaci quanto gli inibitori della pompa protonica, ma possono essere aggiunti a un regime di questo tipo.

La stenosi esofagea viene trattata dilatando ripetutamente l’area ristretta usando dei palloncini o dei tubi. Se la dilatazione è efficace, la stenosi non provoca alterazioni nel passaggio dei cibi ingeriti.

L’approccio chirurgico è un’opzione per il trattamento del reflusso gastroesofageo nei soggetti intolleranti ai farmaci, che presentano grandi quantità di reflusso non acido, ma che causa sintomi, oppure con ulcere, sanguinamento, grandi ernie o esofagite grave. Inoltre, l’approccio chirurgico può essere il trattamento preferenziale per i soggetti che non gradiscono la prospettiva di dover assumere farmaci per molti anni. Oggi è disponibile una procedura poco invasiva, realizzata per via laparoscopica (definita fundoplicazione). Tuttavia, alcuni dei soggetti sottoposti a questo intervento presentano effetti collaterali, il più delle volte difficoltà di deglutizione e una sensazione di meteorismo o fastidio addominale dopo aver mangiato.

Raramente l’esofago di Barrett scompare dopo l’uso di un inibitore della pompa protonica, ma di solito rimane immutato. Se le cellule diventano precancerose, gli altri trattamenti possibili durante l’endoscopia includono metodi che distruggono il tessuto anomalo usando onde radio (ablazione con radiofrequenza), freddo estremo (crioterapia) oppure un raggio laser (ablazione laser). In alternativa, il tessuto può anche essere rimosso chirurgicamente. Tuttavia, le cellule anomale possono persistere anche se il trattamento allevia i sintomi. Pertanto, i soggetti con esofago di Barrett devono sottoporsi regolarmente a un esame endoscopico per essere sicuri che la patologia non evolva in senso maligno.