Quali sono le cause della GERD?

Un muscolo ad anello tiene chiusa l’estremità dell’esofago. Nella GERD, tale muscolo non funziona correttamente. Se il muscolo è debole o si rilassa al momento sbagliato oppure se la pressione nello stomaco è eccessiva, il suo contenuto può risalire lungo l’esofago.

La GERD di norma non è causata da un’eccessiva quantità di acido nello stomaco. Il problema è l’acido che refluisce nell’esofago. L’esofago, al contrario dello stomaco, non è rivestito da una mucosa in grado di proteggerlo dall’acido.