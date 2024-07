Esofagite eosinofila

Inibitori della pompa protonica

Corticosteroidi

Dupilumab

Variazioni nella dieta

Talvolta dilatazione dell’esofago

Le opzioni per gli adulti includono gli inibitori della pompa protonica (PPI), farmaci che riducono la produzione di acido gastrico e possono ridurre i sintomi; corticosteroidi topici e l’agente biologico dupilumab.

Nei bambini, i cambiamenti della dieta risultano spesso efficaci, tuttavia se tali cambiamenti non danno risultati, si ricorre ai PPI. I bambini di almeno 1 anno di età possono assumere dupilumab.

Se anche i PPI risultano inefficaci, i pazienti ricevono corticosteroidi topici (come fluticasone e budesonide) che vengono ingeriti. Questi farmaci rivestono l’esofago e possono aiutare a ridurre l’infiammazione. È possibile usare un inalatore di fluticasone e nebulizzare il farmaco in bocca, senza inalarlo, per poi inghiottirlo. In questo modo, il farmaco riveste l’esofago e non penetra nei polmoni. Anche il budesonide in forma liquida può essere ingerito. È possibile che ai pazienti venga suggerito di sciacquare la bocca successivamente per evitare un’infezione micotica orale (mughetto).

Dupilumab è un agente biologico somministrato mediante iniezione. Si tratta di un anticorpo monoclonale (un anticorpo prodotto in laboratorio da cellule viventi). Dupilumab può essere somministrato a partire da 1 anno di età se il peso è di almeno 15 kg. Questo farmaco riduce l’infiammazione dell’esofago.

Il medico può raccomandare di modificare la dieta. Il paziente può seguire una dieta che elimina cereali, latticini, pesce/molluschi, arachidi/frutta a guscio, uova o soia (vedere dieta di eliminazione). La dieta elementare, nella quale la maggior parte degli alimenti è in forma liquida (di solito aminoacidi, grassi, zuccheri, vitamine e minerali), può avere successo sia negli adulti sia nei bambini, ma spesso non è pratica per gli adulti.

Se i soggetti presentano un restringimento dell’esofago, il medico lo dilata gonfiando un palloncino durante l’endoscopia. Spesso si eseguono diverse dilatazioni usando palloncini progressivamente più grandi per prevenire la lacerazione dell’esofago.

Per l’esofagite eosinofila sono in fase di studio terapie iniettive e infusionali mirate alla via degli eosinofili.