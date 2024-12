Panoramica sulle malattie autoimmuni del tessuto connettivo

Corticosteroidi e/o altri farmaci che sopprimono il sistema immunitario

Molte malattie autoimmuni del tessuto connettivo vengono trattate con corticosteroidi, altri farmaci che sopprimono il sistema immunitario (farmaci immunosoppressori) o entrambi.

I soggetti che assumono corticosteroidi, come il prednisone, sono a rischio di fratture correlate all’osteoporosi. Per prevenire l’osteoporosi, è possibile prescrivere farmaci usati per il trattamento di questa patologia, come i bifosfonati, desonumab, teriparatide e un integratore di vitamina D e di calcio.

Le persone con sistema immunitario soppresso da corticosteroidi e altri farmaci, oltre che dalla malattia autoimmune stessa, spesso assumono farmaci per prevenire le infezioni dovute, ad esempio, al fungo Pneumocystis jirovecii (vedere Prevenzione della polmonite nei soggetti immunocompromessi). È inoltre importante che ricevano le vaccinazioni raccomandate, come il vaccino antinfluenzale, il vaccino anti-pneumococco e il vaccino anti-COVID-19.

Nei soggetti con malattia da sovrapposizione, il medico tratta i sintomi e le disfunzioni organiche via via che si presentano.

Nonostante molti pazienti affetti da malattie autoimmuni del tessuto connettivo abbiano provato a modificare la propria dieta per ridurre l’infiammazione causata da queste malattie, finora non esistono dati scientifici convincenti a riprova del fatto che una dieta “antinfiammatoria” sia in grado di modificare il decorso della malattia.