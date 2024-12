A volte, la sclerosi sistemica peggiora rapidamente e ha un esito fatale (soprattutto in caso di sclerosi sistemica diffusa). Altre volte, interessa soltanto la cute per decenni, prima di coinvolgere organi interni, benché qualche danno agli organi interni (come l’esofago) sia quasi inevitabile. Il decorso è imprevedibile.

Complessivamente, il 92% dei soggetti affetti da sclerosi sistemica limitata e il 65% dei soggetti affetti da sclerosi sistemica diffusa vive per almeno 10 anni dopo la diagnosi. La prognosi è peggiore per i soggetti di sesso maschile, per coloro che sviluppano la malattia in età più avanzata, che soffrono di sclerosi sistemica diffusa, o che presentano danni cardiaci, polmonari o, in particolare, renali. La prognosi per i pazienti che soffrono di sclerosi sistemica limitata (sindrome CREST) tende ad essere più favorevole.