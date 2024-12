Malattia mista del tessuto connettivo (Mixed Connective Tissue Disease, MCTD)

Per la malattia lieve, farmaci antinfiammatori non steroidei, farmaci antimalarici o dosi molto basse di corticosteroidi

Per la malattia da moderata a grave, corticosteroidi e farmaci immunosoppressori

Altri trattamenti necessari per eventuali altri sintomi

Il trattamento della malattia mista del tessuto connettivo è simile a quello del lupus, della sclerosi sistemica e della miosite autoimmune. I corticosteroidi in genere sono efficaci, soprattutto quando la malattia è diagnosticata precocemente. I casi lievi possono essere trattati con farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), farmaci antimalarici (quali idrossiclorochina o clorochina) oppure con dosi molto basse di corticosteroidi. Più grave è la malattia, maggiore sarà la dose di corticosteroidi necessaria. Nei casi da moderati a gravi, possono essere necessari anche farmaci immunosoppressori (come azatioprina, metotressato o micofenolato mofetile). Nei soggetti con gli organi principali gravemente colpiti sono generalmente necessari alti dosaggi di corticosteroidi e di altri farmaci immunosoppressori.

In genere, quanto più avanzata è la malattia e maggiore il danno agli organi, tanto meno efficace è il trattamento. Un danno a cute ed esofago, simile a quello da sclerosi sistemica, è quello che più difficilmente risponde al trattamento.

La miosite o la sclerosi sistemica vengono trattate in base ai sintomi manifestati dal soggetto. In caso di sindrome di Raynaud, il trattamento viene stabilito in base ai sintomi e può consistere in un calcio-antagonista (come la nifedipina) e farmaci che migliorano il flusso sanguigno (come sildenafil o tadalafil).

I corticosteroidi aumentano il rischio di fratture correlate all’osteoporosi. Per prevenire l’osteoporosi, vengono prescritti i farmaci usati per trattare questa malattia, come i bifosfonati e un integratore di vitamina D e di calcio.

Ai malati che assumono immunosoppressori vengono somministrati anche farmaci per prevenire le infezioni, come quelle causate dal fungo Pneumocystis jiroveci (vedere Prevenzione della polmonite nei soggetti immunocompromessi) e vaccini contro le infezioni comuni, come polmonite, influenza e COVID-19.

Le persone affette da malattia mista del tessuto connettivo presentano un rischio maggiore di aterosclerosi, vengono monitorate attentamente dai medici e assumono una terapia per i sintomi e le complicanze specifici dell’aterosclerosi via via che si manifestano.

I medici tengono sotto osservazione i soggetti con malattia mista del tessuto connettivo per un’eventuale ipertensione polmonare mediante test di funzionalità polmonare, ecocardiogramma o entrambi, eseguiti ogni 1 o 2 anni, a seconda dei sintomi.