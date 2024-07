Misure per alleviare la secchezza

Idrossiclorochina, metotressato o entrambi per i sintomi articolari e cutanei

Corticosteroidi o rituximab per sintomi gravi dovuti al danno degli organi interni o a complicanze ematiche

Non è disponibile alcuna terapia risolutiva per la sindrome di Sjögren, ma i sintomi possono essere alleviati.

Gli occhi secchi possono essere curati con lacrime artificiali durante il giorno e un unguento lubrificante la notte. Possono essere prescritte delle gocce oculari che contengono ciclosporina. Si possono installare mascherature laterali sugli occhiali, per aiutare a proteggere gli occhi dall’aria e dal vento, riducendo l’evaporazione delle lacrime. Può essere effettuata una procedura chirurgica semplice, chiamata occlusione puntale. Durante questa procedura, un oftalmologo inserisce piccoli tappi nel dotto lacrimale nell’angolo della palpebra inferiore, in modo tale che la lacrima possa restare più a lungo nell’occhio.

Punctum plug Nascondi dettagli L’inserimento di un tappo (freccia) nei punti lacrimali (le piccole aperture negli angoli interni delle palpebre vicino al naso) aiuta ad evitare che le lacrime scendano dall’occhio impedendo al flusso lacrimale di fuoriuscire dalla superficie oculare. © Springer Science+Business Media

La secchezza della bocca può essere alleviata sorseggiando in continuazione liquidi, masticando gomme senza zucchero o effettuando sciacqui con sostitutivi di saliva. I farmaci che riducono la quantità di saliva, come i decongestionanti, gli antidepressivi e gli antistaminici, devono essere evitati perché possono peggiorare la secchezza. Il farmaco pilocarpina o cevimelina può aiutare a stimolare la secrezione di saliva, se le ghiandole salivari non sono danneggiate troppo gravemente. Una meticolosa igiene dentale e frequenti visite odontoiatriche possono ridurre al minimo le carie dentali e la perdita di denti.

Il dolore e il gonfiore delle ghiandole salivari possono essere trattati con analgesici e compresse calde. I medici rimuovono i calcoli nelle ghiandole salivari.

L’uso di un lubrificante vaginale può ridurre in modo efficace il dolore causato dal rapporto sessuale. Per alleviare la secchezza della cute si può ricorrere a prodotti idratanti.

Per trattare i sintomi articolari si possono somministrare farmaci antimalarici (come l'idrossiclorochina). Inoltre, quando i farmaci antimalarici non riescono ad alleviare efficacemente i sintomi articolari, si può somministrare il metotressato (da solo o in combinazione con farmaci antimalarici).

Quando i sintomi causati dai danni agli organi interni sono gravi, possono essere somministrati corticosteroidi (come prednisone) o rituximab.

La sindrome di Sjögren che si manifesta insieme ad altre malattie autoimmuni, come il lupus, l’artrite reumatoide e la sclerosi sistemica, viene definita sindrome di Sjögren secondaria. I soggetti che soffrono di sindrome di Sjögren secondaria ricevono un trattamento supplementare per l’altra malattia.

Non esiste un trattamento chiaramente efficace per l’astenia nei soggetti con sindrome di Sjögren.