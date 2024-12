Paralisi dello sguardo coniugato Di New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center Michael Rubin , MDCM , Revisionato/Rivisto nov 2023 CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Nella paralisi dello sguardo coniugato, i due occhi non possono muoversi in una direzione (da un lato all’altro, in alto o in basso) contemporaneamente.