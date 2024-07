Disturbi della coagulazione causati da anticoagulanti in circolazione

Gli anticorpi contro il fattore VIII si sviluppano nel 30% circa delle persone affette da emofilia A grave. Gli anticorpi si sviluppano in quanto complicanza dell’esposizione ripetuta a molecole di fattore VIII normali somministrate per trattare l’emofilia. Analogamente, i soggetti con grave emofilia B possono sviluppare anticorpi contro il fattore IX, sebbene questa possibilità si verifichi solo nel 2–3% circa dei casi.

Gli autoanticorpi per il fattore VIII si presentano occasionalmente anche in persone non affette da emofilia. Gli anticoagulanti del fattore VIII, per esempio, possono svilupparsi nelle donne che hanno appena partorito o in soggetti affetti da una malattia autoimmune, come l’artrite reumatoide o il lupus eritematoso sistemico. Gli anziani apparentemente privi di malattie preesistenti sviluppano talvolta anticoagulanti anti-fattore VIII.

I soggetti che possiedono un anticoagulante anti-fattore VIII possono sviluppare un’emorragia potenzialmente letale.

Si eseguono analisi del sangue, fra cui la misurazione della quantità di fattore VIII o della quantità di fattore IX.

Esame di laboratorio Esami dei fattori di coagulazione

Nelle donne nel periodo post-partum, gli autoanticorpi possono scomparire spontaneamente. Diversamente, ai soggetti non affetti da emofilia possono essere somministrati farmaci, come ciclofosfamide, corticosteroidi o rituximab, che sopprimono la produzione di autoanticorpi. Ai soggetti con anticorpi contro il fattore VIII con emorragia può essere somministrato anche il fattore VII attivato.

Sono disponibili o in fase di sperimentazione vari farmaci per controllare le emorragie nei soggetti affetti da emofilia con isoanticorpi contro il fattore VIII o il fattore IX.