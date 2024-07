Rimozione delle carie

Restauro del dente

Talvolta, trattamento del canale radicolare

Talvolta, antibiotici

L’infiammazione scompare con il trattamento della causa.

Nella pulpite reversibile dolore e infiammazione scompaiono quando il dentista rimuove le eventuali carie e ricostruisce il dente. Se la pulpite viene diagnosticata precocemente, il dentista applica a volte un’otturazione provvisoria contenente un sedativo che può eliminare il dolore. Questa otturazione può essere lasciata in posizione per 6-8 settimane e quindi essere sostituita da un’otturazione definitiva. Più spesso, il dentista applica immediatamente un’otturazione permanente.

Nella pulpite irreversibile, il danno pulpare è esteso e non può essere fatto regredire. L’unico modo in cui il dentista può arrestare il dolore consiste nel rimuovere la polpa attraverso il trattamento del canale radicolare o la rimozione del dente (estrazione). Se il paziente mostra altri segni di infezione (ad esempio, la febbre), il dentista può prescrivere antibiotici assunti per via orale. Talvolta, il trattamento del canale radicolare viene ripetuto se i sintomi non scompaiono o peggiorano.