L’aorta è la principale arteria che trasporta il sangue dal cuore al resto del corpo.

Quattro valvole cardiache controllano il modo in cui il sangue entra ed esce dal cuore. Le valvole sono simili a porte unidirezionali che mantengono il flusso del sangue nella giusta direzione.

La valvola aortica separa il cuore all'aorta. Questa valvola si apre nell'aorta per far uscire il sangue dal cuore. La valvola si chiude per impedire al sangue di rientrare nel cuore.

Il rigurgito aortico è una perdita della valvola aortica. A causa della perdita, parte del sangue pompato fuori dal cuore vi rientra ogni volta che il ventricolo sinistro si rilassa.

Il rigurgito aortico si verifica a causa di problemi della valvola aortica, come un difetto congenito o un’infezione

Tanto più sangue rifluisce all’indietro, tanto più intenso è il carico di lavoro del cuore per pompare una quantità sufficiente di sangue

Alla fine il cuore deve pompare in modo talmente intenso per compensare la perdita che si sviluppa insufficienza cardiaca

Il rigurgito aortico viene diagnosticato mediante un ecocardiogramma

Se è grave, la valvola aortica può dover essere riparata o sostituita

(Vedere anche Panoramica delle valvulopatie.)