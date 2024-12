Panoramica sul processo decisionale medico

Prima di prescrivere esami complicati, costosi e/o potenzialmente pericolosi, il medico generalmente discute a fondo con il paziente per stabilire gli obiettivi del piano diagnostico e terapeutico. I tipici obiettivi di un piano diagnostico e terapeutico sono l’identificazione e quindi la cura di una malattia. Tuttavia avere una diagnosi non è sempre auspicabile, ad esempio per i due motivi seguenti:

I soggetti non desiderano un trattamento per una determinata malattia.

Non esiste un trattamento adeguato per una determinata malattia.

Ad esempio, se la salute di un soggetto è già molto precaria e tale soggetto non vorrebbe comunque sottoporsi a chemioterapia o intervento chirurgico qualora venisse diagnosticato un tumore, potrebbe non essere appropriato esporre quel soggetto alle possibili complicanze di un esame diagnostico invasivo, come ad esempio una biopsia, per diagnosticare il tumore.

Talvolta, i soggetti non desiderano sottoposti a un esame perché sono preoccupati del trattamento di una malattia. Un esempio comune è un tumore, che spesso richiede trattamenti non piacevoli e talvolta pericolosi. Il medico può ricordare al soggetto che potrebbe pensarla diversamente se sapesse per certo di avere la malattia e che sottoporsi ad esami non significa per forza doversi sottoporre a una terapia.

Analogamente, il soggetto potrebbe non desiderare sottoporsi a esami per diagnosticare malattie per le quali non esistono cure note. Un esempio è rappresentato dalla malattia di Huntington, che è una malattia neurologica fatale ereditaria e progressiva. Alcune persone con un’anamnesi familiare di malattia di Huntington preferirebbero non sapere se sono portatrici del gene patogeno. Altri soggetti desiderano sottoporsi al test come aiuto per prendere le decisioni per la loro vita o per la vita di familiari che potrebbero a loro volta trarre beneficio da test genetici o di altro tipo.

Gli operatori sanitari devono saper valutare i potenziali effetti sul paziente di qualsiasi raccomandazione diagnostica o terapeutica. Devono aiutare i pazienti a soppesare le conseguenze derivanti dal trascurare una patologia grave, anche se la diagnosi è improbabile. Lo stesso tipo di ragionamento riguarda l’adozione di decisioni terapeutiche. È improbabile che i medici raccomandino trattamenti che possono provocare gravi effetti collaterali a soggetti affetti da una patologia lieve. Viceversa, se la patologia è grave ma curabile, i medici potrebbero spiegare ai pazienti che i potenziali effetti collaterali gravi possono essere accettabili rispetto al rischio.

Quando i medici e i pazienti non hanno la stessa percezione del rischio, soprattutto relativamente al trattamento, potrebbero sorgere dei problemi. Una persona che viene a conoscenza di un possibile effetto collaterale grave di un farmaco potrebbe preoccuparsi molto, indipendentemente dalla rarità con cui questo possa manifestarsi. Il medico può non essere così preoccupato se la possibilità che tale effetto collaterale si manifesti è remota. Inoltre, il medico potrebbe non rendersi conto che un effetto collaterale in apparenza relativamente lieve per la maggior parte delle persone potrebbe causare grossi problemi per una persona specifica. Per esempio, per un soggetto, che svolge un lavoro che richiede la guida di un veicolo, assumere un farmaco che può causare sonnolenza o che può essere proibito dalle normative può costituire un problema.

Spesso, tuttavia, l’equilibrio tra il rischio della malattia e il relativo trattamento non è così ben delineato. Un medico può giudicare i rischi e i benefici di un trattamento in maniera diversa rispetto alle persone che devono riceverlo. e queste devono considerare tali differenze di valutazione insieme ai propri medici. La conoscenza dei rischi può anche aiutare una persona a valutare le varie opzioni. Un medico può illustrare diversi approcci e chiedere al paziente di decidere tra questi. Valutando i rischi delle varie scelte e rapportandoli poi ai propri valori personali, è possibile compiere scelte più consapevoli sulle cure mediche.

È altresì importante esprimere con chiarezza le proprie scelte ai medici, soprattutto se ci si trova in una condizione, come una malattia terminale, che può rendere impossibile esprimere i propri desideri in un momento successivo (vedere Dichiarazioni anticipate di trattamento). Anche conoscere i desideri e le preoccupazioni dei familiari e degli amici stretti aiuta gli operatori sanitari a fornire le cure migliori.