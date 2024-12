La scienza medica

Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University

I medici curano i pazienti da molte migliaia di anni. La prima descrizione scritta delle cure mediche risale all’antico Egitto, a più di 3.500 anni fa. Persino in epoche precedenti, guaritori e sciamani avevano probabilmente somministrato rimedi a base di erbe e di altro tipo a malati e feriti. Alcuni rimedi, come quelli utilizzati per alcune fratture semplici e piccole ferite, erano efficaci. Tuttavia, fino a poco tempo fa, molti trattamenti medici non erano efficaci e alcuni risultavano effettivamente nocivi.

Duecento anni fa, fra i rimedi comuni per un’ampia varietà di disturbi vi era l’incisione a cielo aperto di una vena per rimuovere mezzo litro o più di sangue e introdurre nell’organismo varie sostanze tossiche al fine di indurre vomito o diarrea per “purgare” il corpo dalla malattia: tutti rimedi pericolosi per un malato o un ferito. Circa 125 anni fa, insieme alla menzione di alcuni farmaci utili ma potenzialmente tossici, come l’aspirina e la digitale, IL MANUALE citava la cocaina come trattamento per il disturbo da uso di alcol, l’arsenico e il fumo di tabacco come trattamenti per l’asma, e lo spray nasale all’acido solforico come trattamento per il raffreddore. I medici erano convinti di aiutare i propri pazienti. Naturalmente, non ha senso aspettarsi che i medici del passato conoscessero le nozioni che conosciamo oggi; ma come mai i medici pensavano che il fumo di tabacco potesse arrecare beneficio a un soggetto affetto da asma?

Erano molti i motivi per cui i medici consigliavano in passato tali trattamenti inefficaci (e talvolta dannosi) e per cui i soggetti li accettavano.

In genere, non esistevano trattamenti alternativi efficaci.

I medici e le persone malate spesso preferiscono fare qualcosa piuttosto che non fare nulla.

La gente trova conforto nel sottoporre i problemi a una figura autorevole.

I medici spesso forniscono il sostegno e la rassicurazione di cui il paziente ha tanto bisogno.

L’aspetto più importante, tuttavia, è che i medici non potevano essere certi di quali trattamenti funzionassero perché i farmaci e le procedure non erano valutati rigorosamente in studi clinici formali e strutturati.

Trattamento e guarigione: causa ed effetto? Se un evento avviene immediatamente prima di un altro, si tende naturalmente a presupporre che il primo evento sia la causa del secondo (il cosiddetto legame di causa). Per esempio, se una persona preme un tasto non contrassegnato su una parete e una porta dell’ascensore accanto si apre, la persona deduce naturalmente che il pulsante comanda l’ascensore. La capacità di effettuare tali collegamenti tra gli eventi è una parte fondamentale dell’intelletto umano ed è responsabile di gran parte della nostra comprensione del mondo. Tuttavia, la gente spesso presume legami di causa anche quando in realtà non esistono. Ecco perché forse gli atleti continuano a indossare calzini “fortunati” che avevano quando hanno vinto una gara importante, o uno studente continua a utilizzare la stessa matita “fortunata” agli esami. Questo modo di pensare è anche il motivo per cui alcuni trattamenti medici inefficaci erano ritenuti efficaci. Per esempio, se la febbre di un malato si abbassava bruscamente dopo che il medico drenava mezzo litro di sangue o lo sciamano cantava una certa formula magica, le persone deducevano naturalmente che tali azioni fossero la causa dell’abbassamento della febbre. Per coloro che cercavano disperatamente un po’ di sollievo, tornare a stare meglio era l’unica prova necessaria. Purtroppo, queste apparenti relazioni di causa-effetto, osservate ai primordi della medicina, erano raramente esatte, ma la convinzione che esistessero è bastata a perpetuare secoli di rimedi inefficaci. Come è potuto accadere? Talvolta le persone migliorano spontaneamente. A differenza degli oggetti inanimati “malati” (come un’ascia rotta o una camicia strappata), che rimangono danneggiati fintantoché qualcuno non li ripara, i malati spesso tornano a stare bene spontaneamente (o nonostante le cure del medico) se l’organismo guarisce da solo o la malattia completa il suo corso. I raffreddori si risolvono nell’arco di una settimana, l’emicrania in genere dura un giorno o due e i sintomi di intossicazione alimentare possono scomparire nell’arco di 12 ore. Molte persone guariscono persino da malattie potenzialmente fatali, come un attacco cardiaco o una polmonite, senza alcun trattamento. I sintomi di malattie croniche (come l’asma o l’anemia falciforme) vanno e vengono. Pertanto, molti trattamenti possono sembrare efficaci se si concede loro abbastanza tempo, e ogni trattamento somministrato in prossimità del momento della guarigione spontanea può sembrare straordinariamente efficace. L’effetto placebo può esserne responsabile. Credere nel potere del trattamento è spesso sufficiente a portare le persone a sentirsi meglio. Sebbene la convinzione non possa comportare la guarigione da una malattia, come un osso fratturato o il diabete, le persone che credono di ricevere un trattamento efficace e potente molto spesso si sentono meglio. Dolore, nausea, debolezza e molti altri sintomi possono diminuire anche se una pillola non contiene ingredienti attivi e non può dare in alcun modo benefici, come nel caso di una “pillola di zucchero” (il cosiddetto placebo). Ciò che conta è la convinzione. L’effetto placebo a volte funziona in modo contrario: le persone negli studi clinici che ricevono una pillola di zucchero invece di un farmaco a volte sviluppano un effetto collaterale associato al farmaco oggetto di studio (effetto nocebo). Un trattamento inefficace (o addirittura nocivo) prescritto da un medico di fiducia a un soggetto fiducioso e pieno di speranza, si traduce spesso in un notevole miglioramento dei sintomi. Questo miglioramento è chiamato “effetto placebo”. Pertanto, si potrebbe provare un beneficio effettivo (non semplicemente percepito) di un trattamento che non ha avuto alcun effetto ovvio sulla malattia stessa. Le attuali ricerche indicano che esiste una base biologica per l’effetto placebo in alcuni disturbi, anche se tale effetto non è specifico per la patologia effettiva. Perché è importante? Alcune persone sostengono che l’unica cosa importante è se un trattamento fa star meglio le persone. Non importa se il trattamento sia in realtà “efficace”, vale a dire se influisca sulla malattia di base. Questo argomento può essere ragionevole quando il problema è costituito dal sintomo, come accade in molti dolori e malesseri quotidiani o in alcune malattie come il raffreddore, che scompaiono generalmente da soli. In tali casi, i medici talvolta prescrivono trattamenti che hanno un effetto minimo sulla malattia ma che, invece, possono almeno in parte alleviare i sintomi grazie all’effetto placebo. Tuttavia, per qualsiasi disturbo dannoso o potenzialmente grave, o quando il trattamento stesso può causare effetti collaterali, è importante che i medici prescrivano solo trattamenti realmente efficaci. I potenziali benefici di un trattamento devono essere bilanciati rispetto ai potenziali danni. Per esempio, può avere senso assumere farmaci con molti effetti collaterali per i soggetti con patologie potenzialmente letali, come un tumore. Alcuni farmaci antitumorali possono causare gravi danni, ad esempio ai reni o al cuore, ma tali rischi sono spesso accettabili perché l’alternativa ai farmaci (gli effetti dei tumori non trattati) è probabilmente peggiore rispetto agli effetti collaterali del farmaco