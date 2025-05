Consenso informato

I soggetti con capacità legale e clinica hanno il diritto di rifiutarsi di sottoporsi a qualsiasi cura medica. Il rifiuto è previsto anche se le cure sono un’opzione che chiunque altro accetterebbe o rappresentano una terapia chiaramente salvavita. Ad esempio, un soggetto con un attacco cardiaco può decidere di lasciare l’ospedale anche se questa azione ne potrebbe determinare il decesso. Anche se altri individui reputano la decisione sbagliata o irrazionale, la scelta di rifiutare un trattamento non può essere usata di per sé come prova dell’incapacità del soggetto. In molti casi, un soggetto rifiuta un trattamento per paura, incomprensione o mancanza di fiducia. Il rifiuto, tuttavia, potrebbe anche scaturire da depressione, delirio o altre condizioni mediche che compromettono la capacità del soggetto di prendere decisioni in materia di salute.

Il rifiuto delle cure dovrebbe spingere il medico ad approfondire il quadro per capire i motivi per i quali il paziente rifiuta le cure e verificare se sia possibile risolvere gli eventuali dubbi che gli impediscono di accettarle. Ad esempio, un paziente che rifiuta le cure perché non può permettersele potrebbe essere aiutato a ottenere sussidi pubblici attraverso enti come Medicaid oppure essere informato della possibilità di stesura di un piano di pagamento adeguato. Il rifiuto consapevole della terapia da parte del paziente non corrisponde tuttavia a un tentato suicidio e l’adesione del medico alle scelte del paziente non può essere legalmente considerata un’assistenza medica al suicidio (in passato, definito suicidio assistito). Anzi, l’eventuale successiva morte è legalmente considerata conseguenza naturale del processo patologico stesso.

A volte, il rifiuto da parte del paziente di sottoporsi alla terapia può nuocere ad altri. Ad esempio, un paziente che dovesse rifiutare il trattamento di determinate malattie infettive, come la tubercolosi, metterebbe altri a rischio di infezione. Anche chiunque si rifiuti di acconsentire al trattamento di altri soggetti, quali minori o adulti assistiti, potrebbe mettere a repentaglio la salute di un’altra persona. In tali casi, i medici spesso consultano avvocati, giudici ed esperti in materia etica.