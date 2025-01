Présentation de la malabsorption

Évaluation par le médecin des antécédents médicaux et des symptômes du patient

Examens pour confirmer le diagnostic (comme analyses de sang et de selles)

Examens pour diagnostiquer la cause (comme une biopsie et des examens d’imagerie)

Le médecin suspecte une malabsorption lorsqu’un sujet présente une diarrhée chronique, une perte de poids, une anémie et autres signes de carences nutritionnelles. La malabsorption est souvent plus difficile à identifier et à diagnostiquer chez les personnes âgées que chez les enfants.

Les analyses de laboratoire peuvent aider à confirmer le diagnostic :

Analyses mesurant les graisses dans les selles

Examen visuel des selles

Analyses de sang

Les analyses de selles, qui mesurent directement la quantité de graisses dans les échantillons de selles recueillis sur 3 jours, sont les plus fiables pour diagnostiquer une malabsorption des graisses, présente dans presque tous les troubles de malabsorption. La présence de plus de 7 grammes de graisses dans les selles quotidiennes est un signe caractéristique de la malabsorption. Il existe d’autres tests qui mesurent les graisses dans les selles, mais qui ne nécessitent pas de prélever des selles sur trois jours.

Les échantillons de selles sont étudiés à l’œil nu et au microscope. La présence de fragments d’aliments non digérés peut signifier que la nourriture passe trop rapidement dans l’intestin. En cas d’ictère, des selles trop graisseuses témoignent d’une baisse de la production ou de l’écoulement de la bile. Parfois, les parasites ou leurs œufs sont détectés au microscope, ce qui oriente le diagnostic vers une malabsorption secondaire à une infection parasitaire.

Des analyses de sang et d’autres analyses de laboratoire peuvent être réalisées pour détecter une malabsorption d’autres substances spécifiques, comme le lactose ou la vitamine B12.

Une fois que le médecin a confirmé que la personne est atteinte d’un trouble de malabsorption, des examens sont réalisés pour diagnostiquer la cause :

Biopsie

Examens d’imagerie

Tests de la fonction pancréatique

Une biopsie peut être nécessaire pour détecter des anomalies dans la muqueuse de l’intestin grêle. Le tissu est prélevé par un endoscope (sonde d’observation souple dotée d’une source de lumière par laquelle on peut insérer de petites pinces) introduit par la bouche jusqu’à l’intestin grêle.

Des examens d’imagerie, tels qu’une capsule vidéo-endoscopique, une tomodensitométrie ou des radiographies au baryum, peuvent être réalisés.

Les tests de la fonction pancréatique sont réalisés si le médecin estime que la cause de la malabsorption peut être une insuffisance de production d’enzymes digestives par le pancréas. Cependant, certains de ces tests sont complexes, longs et invasifs. L’un d’eux consiste à introduire un tube dans la bouche et à le guider jusqu’à l’intestin grêle afin de recueillir et doser le liquide intestinal contenant les sécrétions pancréatiques. Dans un autre examen, le sujet ingère une substance qui nécessite la présence d’enzymes pancréatiques pour être digérée. Les produits de la digestion de cette substance sont ensuite mesurés dans les urines. Depuis peu, les médecins réalisent des tests plus simples et plus faciles à mettre en œuvre, qui mesurent les taux de certaines enzymes pancréatiques dans les selles.

D’autres tests diagnostiques (y compris la mise en culture de bactéries digestives, certaines analyses de sang ou tests d’haleine) peuvent également être réalisés.