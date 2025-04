Traitement de la cause

Supplémentation et modifications de l’alimentation

Parfois, chirurgie

Si la lymphangiectasie intestinale est provoquée par une pathologie spécifique, cette dernière doit être traitée.

Les symptômes peuvent être soulagés en observant un régime pauvre en graisses et riche en protéines et en prenant des compléments de calcium, de vitamines et de certains triglycérides (triglycérides à chaîne moyenne), qui sont absorbés dans le sang directement, et non pas par les vaisseaux lymphatiques.

Parfois, une chirurgie des intestins ou des vaisseaux lymphatiques obstrués peut être utile.