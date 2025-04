Biopsie

Analyses de sang

Le médecin évoque le diagnostic de sprue tropicale chez une personne qui vit ou qui a voyagé récemment dans l’une des régions où cette maladie est fréquente et qui présente une anémie et des symptômes de malabsorption.

Les médecins confirment le diagnostic en prélevant du tissu (biopsie) de l’intestin grêle au moyen d’un endoscope (sonde d’observation souple dotée d’une source de lumière et d’une caméra par laquelle on peut insérer une petite pince) et en examinant le tissu au microscope. Le médecin peut identifier certaines modifications caractéristiques de l’intestin grêle.

Un prélèvement de selles est généralement analysé pour éliminer les parasites et les bactéries comme cause des troubles.

Des analyses de sang sont réalisées pour aider à déterminer si la personne est atteinte de dénutrition.