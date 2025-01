Radiographies du tube digestif

Les radiographies au baryum apportent généralement plus d’informations que les radiographies standards.

Les radiographies sont réalisées après l’ingestion d’un mélange liquide aromatisé ou d’aliments enrobés de baryum. Sur les radiographies, le baryum est blanc et met en évidence le tube digestif, en dessinant les contours et la muqueuse de l’œsophage (le tube creux qui relie la gorge à l’estomac), de l’estomac et de l’intestin grêle. Le baryum peut se déposer dans des régions anormales, mettant en évidence des ulcérations, des tumeurs, des obstructions, des érosions et des varices œsophagiennes.

Fluoroscopie Les radiographies peuvent être prises à plusieurs moments successifs pour suivre les déplacements du baryum. Une méthode radiographique continue appelée fluoroscopie permet de suivre le mouvement du baryum le long du tube digestif. Elle permet d’observer le fonctionnement œsophagien et gastrique, de déterminer si les contractions sont normales et si les aliments se bloquent. Déglutition barytée : Fluorosc... Vidéo