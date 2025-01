Nutrition parentérale totale (NPT)

Parfois, médicaments antidiarrhéiques, suppléments nutritionnels et inhibiteurs de la pompe à protons

Immédiatement après la chirurgie, lorsque la diarrhée est généralement sévère, les médecins administrent des liquides par voie intraveineuse pour compenser les pertes hydriques et électrolytiques et alimentent généralement le patient par voie intraveineuse. Ces alimentations, appelées nutritions parentérales totales (NPT), contiennent tous les nutriments nécessaires, notamment protéines, graisses, glucides, vitamines et minéraux. À mesure que les patients récupèrent et produisent moins de selles, on leur administre progressivement des liquides par voie orale.

Les personnes à qui l’on a retiré une partie importante de l’intestin grêle (comme celles à qui il reste moins d’un mètre environ d’intestin grêle) et celles qui continuent à présenter d’importantes pertes hydriques et d’autres pertes en nutriments nécessitent une NPT à vie. D’autres finissent par tolérer une alimentation par voie orale. Le régime alimentaire recommandé contient généralement davantage de graisses et de protéines que de glucides. Il est préférable de faire des petits repas fractionnés que de manger moins souvent, mais copieusement.

Les personnes d’un an et plus qui nécessitent une NPT peuvent recevoir des injections d’un médicament appelé téduglutide. Ce médicament peut contribuer à réduire la quantité de NPT nécessaire.

Les personnes qui souffrent de diarrhée après le repas doivent prendre des antidiarrhéiques comme le lopéramide 1 heure avant de manger. La cholestyramine peut se prendre au cours du repas pour réduire les diarrhées causées par une malabsorption de l’acide biliaire.

La plupart des personnes doivent prendre des compléments de vitamines, de calcium et de magnésium.

Étant donné que les personnes qui souffrent du syndrome de l’intestin court présentent souvent un excès d’acide gastrique, la plupart prennent également un médicament qui bloque l’acide, comme un inhibiteur de la pompe à protons.

Certains patients ont besoin d’injections mensuelles de vitamine B12.

La greffe de l’intestin grêle est une alternative pour les patients dont l’organisme ne s’adapte pas au raccourcissement de l’intestin et qui ne tolèrent pas la NPT à long terme.