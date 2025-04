Examens pour les maladies des yeux

L’électrorétinographie permet à l’ophtalmologiste d’évaluer le fonctionnement des photorécepteurs de la rétine en mesurant la réponse de cette dernière à des flashs. Il instille, au préalable, un collyre pour anesthésier et dilater les pupilles. Une électrode d’enregistrement, semblable à une lentille de contact, est posée sur la cornée et une autre sur la peau du pourtour orbitaire. Les yeux doivent rester ouverts. Le médecin éteint la lumière dans la salle et la personne regarde fixement une source lumineuse. L’activité électrique engendrée par la rétine en réponse aux éclairs est enregistrée par les électrodes.

L’électrorétinographie est surtout utile pour évaluer des maladies comme la rétinite pigmentaire dans laquelle les photorécepteurs sont atteints.