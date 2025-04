Lewis Katz School of Medicine at Temple University

rVSV-ZEBOV est le seul vaccin dont l’utilisation est autorisée aux États-Unis par l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (Food and Drug Administration, FDA) pour la prévention de la maladie à virus Ebola causée par l’espèce ebolavirus Zaïre. Il offre une protection uniquement contre l’espèce ebolavirus Zaïre et ne protège ni contre les autres espèces de virus Ebola ni contre le virus de Marburg.

Un autre vaccin, Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo, combine 2 vaccins. L’utilisation de ce vaccin n’est pas autorisée aux États-Unis, mais il a été utilisé lors d’une épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo.

(Voir aussi Présentation de l’immunisation et Bulletin d’information sur le vaccin contre le virus Ebola des Centers for Disease Control and Prevention [CDC, Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies])

Administration du vaccin contre Ebola rVSV-ZEBOV est administré en une seule injection par voie intramusculaire chez les personnes âgées de 18 ans et plus. Ce vaccin est recommandé pour les personnes âgées de 18 ans et plus aux États-Unis qui présentent un risque élevé d’exposition professionnelle à Ebola parce qu’elles se trouvent dans les situations suivantes : Répondre à une épidémie de maladie à virus Ebola

Travailler comme personnel soignant dans des centres de traitement du virus Ebola désignés par le gouvernement fédéral des États-Unis

Travailler aux États-Unis comme personnel de laboratoire ou comme autre personnel dans des installations de niveau de biosécurité 4 dans lesquelles le virus Ebola vivant est manipulé

Travailler comme personnel de laboratoire ou comme autre personnel dans les installations du Réseau de laboratoires d’intervention Ce vaccin est également stocké en Suisse en vue d’une distribution rapide aux personnes se trouvant dans des régions confrontées à une épidémie de maladie à virus Ebola. Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo est administré en injection par voie intramusculaire en série de 2 doses pour la prévention de la maladie à virus Ebola causée par l’espèce ebolavirus Zaïre chez les personnes âgées de 1 an et plus.

Effets secondaires du vaccin contre Ebola Pour les 3 vaccins, les effets secondaires les plus fréquents sont une douleur et un gonflement au point d’injection, les douleurs musculaires et articulaires, les maux de tête et la fatigue. Pour rVSV-ZEBOV, les autres effets secondaires courants sont les suivants : rougeur au point d’injection, fièvre, nausées, douleurs articulaires, éruption cutanée et transpiration anormale. Pour Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo, les autres effets secondaires courants comprennent une chaleur au point d’injection et des frissons. Chez les enfants âgés de 1 à 17 ans, les effets secondaires les plus fréquemment rapportés sont les suivants : Douleur au site d’injection

Fatigue

Diminution de l’activité

Diminution de l’appétit

Irritabilité