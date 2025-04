Lewis Katz School of Medicine at Temple University

Le vaccin contre le chikungunya est approuvé par la Food and Drug Administration (FDA, Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) pour la prévention de la maladie du chikungunya pour les personnes âgées de 18 ans ou plus qui présentent un risque accru d’exposition au virus du chikungunya en raison de voyages à l’étranger ou de travaux de laboratoire aux États-Unis. Le vaccin contre le chikungunya est un vaccin vivant atténué.

La maladie du chikungunya est transmise par le moustique Aedes. Le vaccin contre le chikungunya ne protège pas contre la dengue et le virus Zika, qui sont transmis par le même moustique Aedes.

(Voir aussi Présentation de l’immunisation.)

Administration du vaccin contre le chikungunya Le vaccin contre le chikungunya est recommandé pour les adultes âgés de 18 ans ou plus voyageant dans un pays ou un territoire où il existe une épidémie de chikungunya. En outre, le vaccin contre le chikungunya peut être envisagé pour les personnes suivantes voyageant dans un pays ou un territoire où il n’y a pas d’épidémie, mais avec des preuves de transmission du virus du chikungunya chez l’Homme au cours des 5 dernières années : Personnes âgées de plus de 65 ans, en particulier celles qui présentent des affections médicales sous-jacentes et qui sont susceptibles d’avoir une exposition au moins modérée aux moustiques (l’exposition modérée pourrait inclure les voyageurs susceptibles d’avoir au moins 2 semaines cumulées d’exposition aux moustiques à l’intérieur ou à l’extérieur) OU

Les personnes qui restent dans cette région pendant une période cumulée de 6 mois ou plus Le vaccin contre le chikungunya est également recommandé pour les personnels de laboratoire susceptibles d’être exposés au virus du chikungunya. On ne sait pas si le virus du vaccin peut être transmis de la femme enceinte au nouveau-né ou s’il peut causer des problèmes chez le nouveau-né. Avant d’administrer le vaccin à une femme enceinte, les médecins prennent en compte le risque d’exposition au virus du chikungunya, l’âge gestationnel du fœtus (nombre de semaines de grossesse) et les risques pour le fœtus d’une maladie causée par le virus du chikungunya chez la femme enceinte.

Effets secondaires du vaccin contre le chikungunya Les effets secondaires fréquents rapportés dans les études cliniques étaient les suivants : Réaction et sensibilité au site d’injection

Céphalées

Fatigue

Douleurs musculaires

Douleur articulaire

Fièvre

Nausées