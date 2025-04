Vaccin contre Haemophilus influenzae de type b

Le vaccin Hib est administré par injection au niveau d’un muscle. Dans le cadre des vaccinations infantiles de routine, les injections se font à l’âge de 2 mois et 4 mois ou à l’âge de 2 mois, 4 mois et 6 mois selon la formule de vaccin utilisée. Dans tous les cas, une dernière injection est réalisée entre 12 et 15 mois (pour un total de 3 ou 4 doses). (Voir CDC : Calendrier de vaccination des enfants et des adolescents par âge.)

Tous les enfants doivent être vaccinés.

Le vaccin Hib est également recommandé pour les enfants plus grands, les adolescents et les adultes qui n’ont jamais été vaccinés et qui présentent un risque accru d’infection, par exemple :

Personnes qui n’ont pas de rate ou dont la rate ne fonctionne pas bien

Patients ayant fait l’objet d’une greffe de cellules souches

Si les personnes sont temporairement malades, les médecins attendent en général que la maladie ait disparu avant d’administrer le vaccin (voir également CDC : Qui NE DOIT PAS recevoir ces vaccins ?).