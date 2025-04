Vaccin pneumococcique

Tous les vaccins pneumococciques sont injectés dans un muscle. Les recommandations et le vaccin administré dépendent de l’âge de la personne et d’autres facteurs. (Voir aussi CDC : Vaccination pneumococcique : qui et quand vacciner ?)

Les enfants jusqu’à 18 ans doivent recevoir le vaccin antipneumococcique, généralement en 4 doses à l’âge de 2 mois, 4 mois, 6 mois et 12 à 15 mois, dans le cadre du calendrier de vaccination de routine recommandé pour les enfants (voir CDC : Calendrier de vaccination des enfants et des adolescents par âge).

Les personnes âgées de 65 ans et plus qui n’ont jamais reçu de vaccin conjugué ou dont les antécédents de vaccination sont inconnus doivent recevoir :

1 dose de PCV20 ou

1 dose de PCV15 suivie d’une dose de PPSV23

Les personnes âgées de 19 à 64 ans qui présentent certaines affections ou certains facteurs de risque (voir ci-dessous), qui n’ont jamais reçu de vaccin conjugué et dont les antécédents de vaccination sont inconnus doivent recevoir :

1 dose de PCV20 ou

1 dose de PCV15 suivie d’une dose de PPSV23

Les personnes âgées de 19 à 64 ans qui présentent l’une des affections ou l’un des facteurs de risque suivants doivent recevoir un vaccin antipneumococcique :

Pour les deux tranches d’âge chez l’adulte, un intervalle d’au moins 1 an est nécessaire entre la dose de PCV15 et la dose de PPSV23. Cependant, un intervalle d’au moins 8 semaines entre le PCV15 et le PPSV23 est parfois envisagé pour les adultes présentant un état d’immunodépression, un implant cochléaire ou une fuite de liquide céphalorachidien (LCR). En outre, pour les personnes ayant déjà reçu une dose de vaccin antipneumococcique, voir les recommandations détaillées concernant l’administration ultérieure du vaccin antipneumococcique sur CDC : Recommandations pour les adultes de 19 ans et plus.

Si les personnes sont temporairement malades, les médecins attendent en général que la maladie ait disparu avant d’administrer le vaccin (voir également CDC : Qui NE DOIT PAS recevoir ces vaccins ?).