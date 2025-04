Vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS)

Lewis Katz School of Medicine at Temple University

L’infection par le virus respiratoire syncytial (VRS) est une cause très fréquente d’infection des voies respiratoires, en particulier chez les enfants. Le vaccin contre le VRS est recommandé chez les femmes enceintes et les adultes de plus de 60 ans afin de protéger les nourrissons et les adultes âgés contre l’infection respiratoire à VRS, qui peut provoquer une maladie grave dans ces tranches d’âge.

Pour plus de renseignements, voir RSV Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations (recommandations vaccinales du Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation contre le VRS) et Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies) : Immunisations contre le virus respiratoire syncytial (VRS)

(Voir aussi Présentation de l’immunisation.)

Administration du vaccin contre le VRS Le vaccin contre le VRS (Pfizer) est indiqué chez les femmes enceintes entre la 32e et la 36e semaine de gestation, de septembre à janvier, dans la plupart des régions continentales des États-Unis. Dans les régions où la saisonnalité du VRS diffère de celle de la plupart des États-Unis continentaux (par exemple, Alaska, régions à climat tropical), le calendrier est basé sur la saisonnalité locale du VRS. L’administration du vaccin pendant la grossesse permet de protéger le nouveau-né du VRS pendant environ 6 mois après la naissance, car les anticorps protecteurs passent de la mère au fœtus par le placenta. Le vaccin doit être administré indépendamment de l’infection antérieure par le VRS. Les vaccins contre le VRS (Pfizer ou GlaxoSmithKline) sont disponibles pour les adultes âgés de 60 ans et plus, et la décision de recevoir le vaccin doit être prise par le biais de la prise de décision clinique partagée sur la base de discussions avec leur professionnel de santé. Les adultes âgés les plus susceptibles de bénéficier du vaccin sont celles qui sont considérées comme présentant un risque accru de maladie sévère à VRS, y compris celles atteintes de maladies chroniques telles que : Maladies pulmonaires

Maladies cardiovasculaires

Affections neurologiques ou neuromusculaires

Troubles rénaux

Troubles hépatiques

Troubles hématologiques

Diabète

Immunodépression modérée ou sévère (attribuable à une affection médicale ou à l’administration de médicaments ou de traitements immunosuppresseurs) Les personnes fragiles, d’un âge avancé ou résidant dans une maison de retraite ou un autre établissement de soins de longue durée présentent également un risque élevé d’infection grave par le VRS.

Effets secondaires du vaccin contre le VRS Les effets secondaires comprennent : douleur au site d’injection, fatigue, douleurs musculaires, céphalées et raideur articulaire.